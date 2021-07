Litauen kämpft mit Rekord-Ansturm an Migranten

Das EU-Land Litauen hat eine Rekordzahl an Geflüchteten registriert, die innerhalb eines Tages illegal die Grenze vom benachbarten Belarus (Weißrussland) passierten. In den vergangenen 24 Stunden seien 171 unbefugte Grenzgänger festgenommen worden, teilte die litauische Grenzschutzbehörde am Mittwoch in Vilnius mit. Damit stieg die Gesamtzahl an aufgegriffenen Migranten in diesem Jahr auf über 3000 - gegenüber 81 im gesamten Vorjahr.