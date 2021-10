Kurz: „Würde SMS so heute nicht mehr formulieren“

Kurz nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Handlungsfähigkeit der Regierung angezweifelt hatte, überschlagen sich die politischen Ereignisse. Kurzerhand kündigte auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein Statement an und verteidigte einmal mehr seine Position. In Bezug auf die neu aufgetauchten Chat-Nachrichten erklärte er, dass er diese heute „so nicht mehr formulieren würde“. Er und das Team der Volkspartei stünden weiterhin für eine Regierung zur Verfügung, so der Kanzler.