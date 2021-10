Kann Landes-ÖVP mit der FPÖ wieder zusammengehen?

Punkt 2: Damit konnten beide Seiten leben und es ist unwahrscheinlich, dass dieser Konsens sich nun ändert, zumal sich Haimbuchners Begeisterung für Kickl ohnedies in Grenzen hielt und hält. Langfristig hat die ÖVP Interesse, die FPÖ in Oberösterreich als kleineren Partner an sich zu binden, weil a) die inhaltliche Übereinstimmung größer als mit allen anderen Parteien im Bundesland ist, sowie b) die Freiheitlichen als Juniorpartner kaum Chancen haben jemals der ÖVP gefährlich zu werden, sowie c) eine gesicherte gemeinsame Mehrheit für womöglich noch viele Wahlen besteht.