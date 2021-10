ÖVP-Minister wollen nur mit Kurz weiterregieren

„Die letzten eineinhalb Jahre waren für die Bundesregierung, aber auch für unser Land im Allgemeinen eine sehr herausfordernde Zeit“, strichen die ÖVP-Regierungsmitglieder in ihrer gemeinsamen Erklärung am Donnerstag vor allem das Engagement des Kanzlers in der Corona-Krise hervor. Und stellten in dem Zusammenhang auch klar, dass sie weitermachen wollen, wie gehabt: „Als Bundesregierung haben wir noch viel vor“, hieß es weiter.