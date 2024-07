Aufstand wegen Chaos bei Zügen: „So geht‘s nicht!“

Bahnausbau: Marathon statt Sprint

„Die Pünktlichkeitswerte sind gegenüber dem Vorjahr zwar gesunken, liegen aber in der Ostregion immer noch bei 92 Prozent“, hält Bahnsprecher Christopher Seif dagegen. Und immerhin werde in dieser Region „mehr als die Hälfte des österreichischen Personennahverkehrs auf der Schiene abgewickelt“. Oft seien Verspätungen auf externe Ereignisse wie Verkehrsunfälle oder Personen auf den Schienen zurückzuführen. Zudem würden derzeit Milliarden in die Infrastruktur investiert: „Das Bahnnetz für die Mobilitätswende zu rüsten, ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, sagt Seif. Bauarbeiten lege man in den Sommer, weil dies die „frequenzschwächere Zeit“ ist.