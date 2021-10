Sondersitzung am Dienstag: Ultimatum an Kurz

„Es ist in der Zweiten Republik noch nie vorgekommen, dass das Bundeskanzleramt durchsucht wurde“, meinte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Wenn der Kanzler nicht zurücktrete, sei es an der Zeit, parlamentarisch zu agieren. NEOS-Abgeordneter Nikolaus Scherak betonte, dass die NEOS auch für einen früheren Termin zu haben gewesen wären - der Dienstag passe aber auch. Verwundert zeigte er sich über das „bizarre“ „ZiB 2“-Interview von Kurz. „Zu sagen, dass er seinen eigenen Pressesprecher nicht kennt - das ist ein Abputzen an seinen engsten Vertrauten, das ist letztklassig.“