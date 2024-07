Zwangsehen: NEOS nehmen nun Polaschek ins Visier

„Intensive Zusammenarbeit mit Schulen erforderlich“

Nun wagt der NEOS-Mandatar den nächsten Versuch und fühlt Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) auf den Zahn: „Ein unlängst veröffentlichter Lagebericht des Projekts FORMA zur Zwangsverheiratung in Österreich kam zum Schluss, dass eine intensivere Zusammenarbeit mit Schulen erforderlich ist“, begründen die NEOS ihre Anfrage. So will Shetty beispielsweise wissen, „welche Angebote es zurzeit in Schulen gibt, um präventiv gegen Zwangsverheiratung vorzugehen?“ Oder welche Angebote es zurzeit für Schülerinnen gibt, die gegen ihren Willen verheiratet wurden?