Zadic stellt sich schützend vor Staatsanwaltschaft

Inmitten der Turbulenzen rund um Hausdurchsuchungen bei einigen engen Mitarbeitern des Kanzlers, in der ÖVP-Zentrale, im Kanzleramt und im Finanzministerium hat sich Justizministerin Alma Zadic (Grüne) schützend vor die Ermittler gestellt. Die Staatsanwaltschaft sei gesetzlich dazu verpflichtet, jedem Verdacht nachzugehen, und das tue sie immer „gut, gründlich und ordentlich“, so Zadic am Donnerstag in Luxemburg vor einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen.