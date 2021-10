„Wenn es passiert ist, braucht es Konsequenzen“

Wallner: „Wir in Ländern haben nichts damit zu tun“

„Ich habe keine Veranlassung, ihm zu misstrauen“, so Wallner auf einen möglichen Rücktritt von Kurz angesprochen. Er greife die Justiz nicht an, „das ist nicht mein Stil“, auch wenn die Sache„unangenehm“ und „ärgerlich“ sei, erklärte er. „Wir in den Ländern haben damit nichts zu tun“, betonte er zudem. Man dürfe den Ermittlungsergebnissen nicht vorgreifen, auch eine Anklage sei noch keine Verurteilung, erinnerte Wallner.