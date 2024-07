Die Festrednerin und ihr Appell an Europa

Eröffnungs-Rednerin Nina Chruschtschow sieht das auch so. Es war ein berührender Moment, als die Urenkelin des sowjetischen Partei- und Staatschefs Nikita Chruschtschow sich anfangs bei der ukrainischen Bevölkerung für den Krieg entschuldigte, den Russland gegen ihr Land führt. Die Putin-Kritikerin beschwor aber nicht das aktuelle Feindbild herauf, sondern pries die Bedeutung der Kunst. Klar und deutlich sprach sich die in New York lebende Historikerin gegen Boykottaufrufe aus. Nur ein Verständnis der russischen Kultur gebe Einblicke in die Beweggründe des Regimes.