SPÖ-Chef Babler fordert Absage an Sparpaket

Babler bittet in Brief an Nichtwähler um Stimmen

Erst vor wenigen Tagen hatte der rote Parteichef einen Offenen Brief an alle potenziellen Nichtwähler geschrieben. Babler entschuldigte sich darin für das „politische Spiel“ der letzten Jahre, in dem sich auch seine Partei „verloren hat“ und verspricht, „eine starke Stimme“ für jene zu sein, die in den letzten Jahren enttäuscht worden seien.