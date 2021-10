Hacker kaperte Facebook-Seite von US-Kriegsschiff

Facebook-Kundendienst eingeschaltet

Eine Sprecherin der US-Navy bestätigte dem Militärportal „Task & Purpose“, dass die Seite unter der Kontrolle eines Hackers stehe. Dieser übernahm bereits am Wochenende das Ruder, am Donnerstag hatten die Verantwortlichen ihre Facebook-Seite noch immer nicht zurück. Man stehe aber mit Facebook in Kontakt und arbeite an einer Lösung.