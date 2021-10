Rettungshunde üben das Arbeiten mit Helikoptern

Am Programm stand das „Arbeiten mit Hubschraubern“. In einem Vortrag führte Zuschnig, als Flugdienstbeauftragter des St. Veiter Feuerwehrbezirkes, das richtige Verhalten, die Sicherheitsmaßnahmen und noch vieles mehr aus, was bei einem Flug bzw. Einsatz mit einem Hubschrauber zu beachten ist.