Webseite mit falschen Covid-Zertifikaten flog auf

Die Polizei in Kärnten ist in den vergangenen Tagen gleich zwei Personen auf die Schliche gekommen, die mit gefälschten Covid-Testzertifikaten zu tun hatten. Ein 18-Jähriger hatte eine Seite programmiert, mit der man die Zertifikate fälschen konnte. Und eine Mutter schickte ihre beiden Kinder mit Fake-Testergebnissen in die Schule.