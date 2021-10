Wir wollen wissen, wo unser Essen herkommt

Ei aus der Ukraine und Pute aus Ungarn

Ein weiterer großer Brocken dieses Abkommens, das irgendwann hoffentlich Gesetz wird, ist die Regelung, die Herkunft der Zutaten - ganz besonders bei Fleisch, Eiern und Milch - für den Gast in der Speisekarte ersichtlich zu machen. Ausverhandelt ist eine Regelung, die gesetzlich vorschreibt, dass österreichisches Fleisch in Zukunft auch als solches angeschrieben sein muss. Ein erster Mini-Erfolg, aber nur in Kantinen von Bund und Ländern und in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Dennoch: Es geht da immerhin um 1,8 Millionen Essen pro Tag.