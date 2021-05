Schallenberg für EU-Erweiterung am Westbalkan

Außenminister Alexander Schallenberg hat am Samstag bei einem Besuch in Skopje ein Bekenntnis zur EU-Erweiterung am Westbalkan abgelegt. Dieser dürfe „keine ‚vergessene Region‘ werden“, sagte Schallenberg. Er führte gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Slowenien und Tschechien, Anze Logar und Jakub Kulhanek, Gespräche mit Staatspräsident Stevo Pendarovski, Regierungschef Zoran Zaev und Außenminister Bujar Osmani. Am Sonntag folgt ein Besuch in Tirana.