Wien: Forderung nach 2,5G in Nachtgastronomie

Der Sprecher der Nachtgastronomie, Stefan Ratzenberger, berichtete von Partys am Heldenplatz. Dieser sei der neue Alko-Hotspot, gab er in einem Zeitungsinterview zu bedenken. Er sprach sich dafür aus, so wie in der restlichen Gastronomie auch PCR-Tests zu erlauben - also 2,5G statt 2G.