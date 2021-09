Diese Bedingungen stellt die Nachtgastronomie

„Wir waren von Anfang an ein loyaler Partner in der Krise und werden auch jetzt diese Entscheidung mittragen“, sagt Gastro-Vertreter Peter Dobcak. Er betont aber auch, dass die Gastronomie durch die Krise bereits genug in Mitleidenschaft gezogen wurde und man sich jetzt ein Entgegenkommen der Stadt erwarte. Er fordert, dass von unmittelbaren und harten Bestrafungen abgesehen wird, wie etwa mit dem Maßband durch Schanigärten zu gehen.