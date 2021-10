2G-Regel in Nachtgastro ist der größte Aufreger

Maskenpflicht für die Allermeisten okay

Jeder Zehnte empfindet es wiederum ärgerlich, dass pro Tag nur ein Besucher je Patient in den Spitälern und Pflegeeinrichtungen gestattet sind. Jeweils acht Prozent können nicht nachvollziehen, warum 2G bei großen Freiluft- und Aktivsportevents gilt bzw. 2,5G plus Mund-Nasenschutz im Kino oder im Theater. Die größte Akzeptanz (6%) erfährt der Wegfall der Maskenpflicht bei Indoor- Großveranstaltungen.