18 Dealer schmuggelten 68 Kilogramm Marihuana

Die Burschen hätten „zu Beginn der Coronazeit aus Langeweile“ im Darknet Drogen bestellt, sagte Günther Hollin, Leiter des Kriminaldienstes im Bezirkspolizeikommando Rohrbach der APA. Nach und nach sei den Jugendlichen aus gut situierten Familien „das Unrechtsbewusstsein verloren gegangen“. Die Beamten setzten bei Cannabiskonsumenten aus dem Bezirk Rohrbach an, die ihr Suchtgift in Linz erwarben. So kamen sie auf einen 20-jährigen Linzer, der das Marihuana in der Wohnung seiner Eltern an Jugendliche verkaufte. In seinem Zimmer fand die Exekutive 1,1 Kilogramm des Stoffes.