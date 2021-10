Autodiebe flüchten in Tirol zu Fuß vor Polizei

Nach Unfall in Wald geflüchtet

Doch nach 500 Metern war zumindest mit der rasanten Flucht Schluss. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und blieb in einem Feld stehen. Die Verdächtigen wollten sich aber noch lange nicht geschlagen geben. „Sie ließen dort den Pkw zurück und flüchteten zu Fuß in einen angrenzenden Wald“, so die Ermittler weiter.