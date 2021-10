Vieles zu entdecken bei Langer Nacht der Museen!

Drachen basteln & Kunstspaziergang

Das Haus der Architektur Kärnten im Napoleonstadel erfüllt diesen flatterhaften Wunsch auf federleichte Art mit den wundersamen Flüglern und Himmelsboten der Drachenbauerin Anna Rubin. Heiter weiter geht der Kunstspaziergang, vorbei an der Stadtpfarrkirche, deren Turm sich in ein besticktes Staubschutznetz hüllt - frei nach dem Motto: Erbaulicher Feminismus, der hoch hinaus will.