„Wollen diese 25 Hektar vor Zubetonierung retten“

„Kurzsichtige und rückwärtsgewandte Entscheidung“

„Sowohl bei der Umweltverträglichkeitsprüfung als auch bei der Naturverträglichkeitsprüfung beim Land erhielt die Bürgerinitiative recht, obwohl im Verfahren jetzt die Revision läuft. Es erfolgt Zerstörung des natürlichen Hochwasserschutzes. Die Fläche grenzt direkt an zwei Natura-2000-Schutzgebiete. Die Federauner Felder selbst beinhalten sensible Auwald-Biotope, ein Großteil der Wiese wird bei Hochwasser der Gail überschwemmt. Wir sollten solche Flächen für die Renaturierungs-Offensive im Zuge des Renaturierungsgesetzes der EU vorhalten und nicht für ein paar Euro Kommunalsteuern eine kurzsichtige und rückwärtsgewandte Entscheidung treffen“, so Dicketmüller.