Lange Nacht der Museen bietet auch für Kinder viel

Ausschwärmen und die spannende Welt von Kunst und Kultur entdecken: Das können junge Abenteurer am 2. Oktober (von 18 bis 1 Uhr) ganz besonders abwechslungsreich in Klagenfurt - im Minimundus, der kleinen Welt am Wörthersee, liegt ihnen die ganze Welt zu Füßen. „Schnapp das Reptil bei Happ!“, lautet die Devise einige Schritte weiter, wo man (zu jeder vollen Stunde) gute Nerven braucht, um mit Riesenschlangen zu kuscheln, die man sich um den Hals legen darf, um eine Königskobra zu beobachten oder den Reptilienzoo mit Fackeln zu erleben.