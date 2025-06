Kärnten hofft auf viele Nachwuchs-Juristen

Die Prozesssimulation fällt in das Studium Wirtschaftsrecht, das – was viele noch nicht wissen – mittlerweile ein juristisches Vollstudium in Kärnten ermöglicht, wie Institutsvorstand Gerhard Baumgartner erklärt: „Wir bieten dieses Studium in Kooperation mit dem Wiener Juridicum an, sodass man nun auch in Kärnten ganz normal Jus studieren und natürlich vom Rechtsanwalt bis zum Richter alles werden kann.“