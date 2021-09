Stelzer: „Entlastung, dann Frage nach CO2-Preis“

Was er damit meint? Die im Regierungspakt vorgesehene Senkung der Einkommenssteuersätze von 35 auf 30 und von 42 auf 40 Prozent. Den Grünen, die nach der Wahl am Sonntag so gerne mit ihm koalieren würden, richtet Stelzer zudem aus, dass es „keine Belastungsfantasien“ geben dürfe, „der Pkw wird immer seinen Stellenwert haben“.