Das sagt DER Bond-Experte über das 007-Finale

Vom anderen Film-Bösewicht und Oscar-Preisträger Rami Malek (Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“) wird man in Zukunft ebenfalls noch viel zu sehen bekommen, ist der Bond-Experte sicher. Der Ausnahmeschauspieler, rund um den auch am roten Teppich in London der größte Trubel und ein wahres Blitzlichtgewitter herrschte, legt seinen Schurken Morgenstern zufolge „fast zu realistisch“ an. Sein Schurke ist ein echter Psychopath, der einem das Fürchten lehrt. Vielleicht für einen Bond schon etwas zu nah an unserer Realität, in der Verbrecher nicht immer ein logisch erklärbares Motiv für ihre Schandtaten haben, erklärt der Bond-Experte.