So fulminant endet Craigs Ära als James Bond!

Die Spuren führen von Kuba und der neuen, schlagfertigen CIA-Agentin Paloma (Ana de Armas) zurück zu seinem früheren Arbeitgeber, dem britischen Geheimdienst. Ein neuer mysteriöser Gegner (Rami Malek) stellt sich dem Briten entgegen und auf der ganzen Mission lastet ein Geheimnis, das Bonds Leben für immer verändern wird. Mehr soll von der Handlung von Daniel Craigs letzter Mission als 007 nicht verraten werden, denn nur so kann der Film einen mit voller Wucht treffen. Läuft am Ende der Abspann, fühlt man sich als Zuschauer regelrecht erschlagen, was durchaus positiv gemeint ist. So hat man James Bond definitiv noch nie gesehen.