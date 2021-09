De Armas: Bond-Dreh mit Craig war „herzzerreißend“

Kubanerin hatte „sehr viel Spaß“ mit ihrer Rolle

Über ihre Rolle als Paloma sei sie von Anfang an „sehr begeistert“ gewesen, erinnert sie sich noch gut an das Telefonat mit Regisseur Cary Fukunaga, bei dem sie den Job angeboten bekommen hat. Paloma „fühlte sich nach etwas Neuem an; nach etwas, das ich so bislang noch nicht gesehen habe“, so De Armas, die mit der Rolle als CIA-Agentin „sehr viel Spaß hatte“. Dass die neue Bond-Agentin Kubanerin ist, sollte sich dabei als Vorteil erweisen und die Schauspielerin, die selbst Kubanerin ist, konnte der Figur ihre „eigene Würze“ verleihen, wie sie gegenüber krone.at durchaus mit Stolz erzählt.