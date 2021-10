Volle Kinosäle: 007 killt die Angst vor Corona

„So einen Film kann man nur im Kino sehen. Zu Hause kommt das nicht so rüber“, erzählt Peter Gregorides beim „Krone“-Lokalaugenschein im Cineplexx in der Millenium City am Donnerstagnachmittag. Hier ging eine der ersten Vorstellungen des Blockbusters in Wien über die Bühne. Ein mulmiges Gefühl aufgrund der Pandemie habe er nicht. „Im Gegenteil. Ich fühle mich sehr sicher hier.“ Die nun gültige 2,5G-Regel (geimpft, genesen oder PCR-getestet) wird an der Kassa genau kontrolliert.