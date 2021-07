Europas Klimaziele: Kohle oder Atom?

Das liegt auch daran, dass unsere Nachbarn aus der Atomenergie aussteigen. Die emittiert zwar kein CO2, hat dafür aber andere Risken. Das sieht man zumindest in Deutschland und Österreich so. Von Frankreich über Tschechien bis Finnland, überall investiert man mittlerweile wieder in Kernenergie. Die ist billig und löst ein Problem elegant: Die „Klimaziele“ könnte Europa nämlich nur erreichen, wenn Atomkraft als „erneuerbare“ Energie anerkannt wird