2G-Regel: Rapids organisierte Fanszene streikt

In London durften gestern rund 1200 Rapid-Fans erstmals seit über zwei Jahren in der Europa League auswärts wieder Stimmung machen, am Sonntag wird es daheim in Hütteldorf - unabhängig vom Ausgang gegen WSG Tirol - wieder leise(r) sein. Klingt kurios, aber ab sofort ist in Wien die 2-G-Regel in Kraft. Die organisierte Fan-Szene streikt.