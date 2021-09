Randale! Wassertonne fliegt in Rapids Fan-Sektor

Was war passiert? Es war kurz nach dem 1:0 von West Ham in Minute 29: Ein schwarzer Gegenstand kommt aus dem Sektor der Engländer in Richtung Gäste geflogen, ein Rapid-Fan fängt das Ding mühelos und wirft es zurück zum Absender. Doch es kommt zurück - und noch viel mehr. Sogar eine schwere Wassertonne landete bei den grün-weißen Fans, die diese Provokationen ganz und gar nicht lustig fanden.