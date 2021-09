LIVE ab 21 Uhr: West Ham United gegen Rapid Wien

Rapid steht in der Europa League vor einer Herkulesaufgabe. Die Hütteldorfer kämpfen nach dem Auftakt-0:1 gegen Genk am Donnerstag (21 Uhr) in London gegen West Ham United um die ersten Punkte in der Gruppe H. Nicht nur die Qualität des Premier-League-Siebenten spricht gegen eine Sensation der Wiener, sondern auch deren aktuelle Form. Vier der jüngsten Pflichtspiele wurden verloren, darunter auch die Generalprobe gegen Sturm (0:3) am Sonntag. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.