Nachricht via Funk: „Hier spricht der Präsident“

„Hallo! Sie werden es nicht glauben, aber hier spricht der Präsident.“ Ein Satz, mit dem Van der Bellen wohl die Aufmerksamkeit an allen Funkgeräten der Stadt sicher war. Der Ex-Grüne nutzte seinen Arbeitsbesuch, um sich per Funkübertragung aus der Landesleitzentrale am Schottenring bei allen Wiener Polizisten zu bedanken.