Kein Vertrauen mehr | Die KPÖ - ein Witz?

Kein Vertrauen mehr. Was hat es mit den beiden Überraschungen vom Wahlsonntag in Oberösterreich und Graz, dem Einzug der MFG genannten Anti-Corona-Gruppierung in den oberösterreichischen Landtag und dem Erfolg der KPÖ in Graz auf sich? Polit-Professor Peter Filzmaier kann es gut erklären: Er verweist in seiner Analyse in der Dienstags-„Krone“ unter anderem darauf, dass klassische Parteipolitik mittlerweile ein derartiges Negativimage habe, dass „das Anderssein bereits eine wichtige Voraussetzung für Wahlerfolge sein kann.“ Und er weiß: „Höchstens ein Drittel der Österreicher vertrauen den etablierten Parteien.“ So haben wir via krone.at unseren Usern die Frage gestellt: „Viele Proteststimmen in Oberösterreich und Graz - müssen etablierte Parteien umdenken?“ Was glauben Sie, wie viele da „Ja“ sagten? Neun von 10! Ob es ein Weckruf für die Vertreter der etablierten Parteien ist? Kaum. Aber, so viel darf man annehmen: Das werden sie büßen müssen!