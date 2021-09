Ministerien feilschen mit Experten um 3G im Job

Mit dem Ziel, „sicher durch Herbst und Winter zu kommen“, haben sich am Montagnachmittag Vertreter von Gesundheits- und Arbeitsministerium mit Experten über eine mögliche Einführung der 3G-Pflicht am Arbeitsplatz beratschlagt. Konkretes Ergebnis gab es dabei noch keines - in den kommenden Tagen soll der Austausch aber fortgeführt werden.