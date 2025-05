Tote Frau (71) in Wohnung: Das war Brandursache

Im Zuge der Ermittlungen am Mittwoch habe man die Örtlichkeit des Brandausbruchs auf den Bereich vor der Couch eingrenzen können. Rückstände von Zigarettenasche dürften dort am hölzernen Fußboden zu einem Glimmbrand mit starker Rauchentwicklung geführt haben, hieß es am Nachmittag vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage.