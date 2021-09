Grazer Wahl: Party bei der KPÖ, Tränen bei der ÖVP

So eine Party hat selbst das Grazer Volkshaus, Ort vieler Feste, wohl noch nicht gesehen. Die KPÖ ist die neue Nummer 1 in Graz! Entsprechend groß ist die Euphorie am Sonntagabend. Unter den Feiernden: Urgestein Ernest Kaltenegger, der die Partei in Graz einst groß machte, und Landtags-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.