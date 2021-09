Tunesien: Tausende demonstrierten gegen Präsident

In Tunesien haben Tausende Menschen gegen Präsident Kais Saied protestiert. Sie warfen ihm am Sonntag im Zentrum der Hauptstadt Tunis vor, mit der Ausweitung seiner Machtbefugnisse einen Staatsstreich angezettelt zu haben. Der 63-Jährige verrate die Demokratie und müsse zurücktreten. Insgesamt beteiligten sich etwa 2000 Demonstranten an dem Protest, der von einem großen Polizeiaufgebot verfolgt wurde.