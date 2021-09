Kritiker feiern neue Apple-TV-Serie „Foundation“

Vergleiche mit „Dune“ und „Game of Thrones“

Kritiker sind angetan von den ersten Episoden. Man merke der Serie den hohen Produktionsaufwand an, so der Tenor. Manch einer vergleicht die sich langsam aufbauende Handlung von „Foundation“ mit dem Megahit „Game of Thrones“ - nur in einer Science-Fiction- statt in einer Fantasy-Welt. Auch Vergleiche mit der gerade erst als Neuverfilmung im Kino gestarteten Frank-Herbert-Saga „Dune“ werden etwa bei Golem.de laut.