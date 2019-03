Apple TV Plus soll Netflix Konkurrenz machen

„Wir sind nicht einfach ein weiterer Streaming-Service-Anbieter. Wir setzen auf Qualität. Wir realisieren die Geschichten der kreativsten Erzähler", so Apple-Chef Tim Cook. Starten soll Apple TV Plus in über 100 Ländern, allerdings erst im Herbst. Ob Österreich darunter sein wird, und was der Dienst kosten soll, ist vorerst nicht bekannt.