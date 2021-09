Aufregung um exotische Vogelspinne auf Friedhof

Ein exotischer Besucher hat am Freitag am Friedhof Ansfelden für Aufregung gesorgt. Dort, wo der Grünschnitt deponiert wird, hatte es sich eine handtellergroße Vogelspinne bequem gemacht. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen. Doch die Beamten wollten dem Tier selbst nicht zu nahe kommen, stülpten einen Eimer darüber und alarmierten die Tierrettung. Die Spinne wurde in Sicherheit gebracht.