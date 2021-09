Viruslast im Abwasser deutet auf Entspannung hin

Abwasser als Frühwarnsystem für Schulen

Im Rahmen des jetzt angelaufenen Forschungsprojekts „Schulstandortmonitoring“ des Bildungsministeriums sollen die Abwasserdaten als Teil eines Frühwarnsystems für die Schulen genutzt werden. Anhand der Daten aus 116 Kläranlagen im ganzen Land soll - in Kombination mit den aktuellen Testungen an allen Schulen bzw. 300 ausgewählten „Wächter“-Schulen mit regelmäßigen PCR-Tests - die Infektionslage an den Schulen eingeschätzt werden. Das Einzugsgebiet der beprobten Kläranlagen erfasst drei Viertel der Schüler und mehr als 3000 Schulstandorte, wobei nicht gezielt Abwasser von Bildungseinrichtungen gemessen wird, sondern das gesamte Umfeld in den kommunalen Abwasserreinigungsanlagen.