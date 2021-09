GB: Corona verzögert Krebstherapien teils um Jahre

Ziele „seit Jahren verfehlt“

Cancer Research UK schrieb in am Freitag veröffentlichten Tweets: „Obwohl das NHS-Personal sein Möglichstes tut, hat der NHS in England sein Ziel, 85 Prozent der Krebspatienten innerhalb von zwei Monaten nach ihrer dringenden Überweisung mit Verdacht auf Krebs zu diagnostizieren und zu behandeln, seit fast sechs Jahren in Folge verfehlt.“ Dies bedeute, dass fast 55 000 Patienten früher hätten diagnostiziert oder behandelt werden müssen und sei äußerst „besorgniserregend“. Eine Petition wurde ins Leben gerufen, um die Regierung zum Handeln zu zwingen.