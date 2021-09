Blutjunger Corona-Toter berührt und schockt

Niemand, der ein Herz hat, bleibt bei dieser Nachricht ungerührt: Der 18-jährige Linzer, stark übergewichtig und ungeimpft, verlor nach einem Monat auf der Intensivstation im Linzer KUK den Kampf um sein Leben. Letztlich half die ganze medizinische Kunst nichts. Er starb, wie berichtet, am 19. September und ist damit der jüngste Corona-Tote in OÖ. In die Trauerbezeugungen auf krone.at mischt sich aber auch Kritik. Denn eine Impfung hätte das Leben des Jugendlichen wohl mit Sicherheit gerettet.