Wien: Kampfhund terrorisiert Kleingartenanlage

Die Familie erstattete Anzeige. Die Hundehalterin erhielt eine Strafe, musste Schmerzensgeld zahlen. Doch der Hund blieb bei ihr. Ein Jahr später traf es den Postzusteller. Er erlitt Verletzungen an Hand und Bauch. Wieder passierte nichts. Und so attackierte der Vierbeiner vergangene Woche ein weiteres Mal denselben Zusteller. „Der Hund bewegte sich frei in der Siedlung. Unser Mitarbeiter warf gerade beim Nachbarn Sendungen ein“, erklärt ein Sprecher der Post. Diesmal war eine Bisswunde das Ergebnis, Abholung mit der Rettung inklusive.