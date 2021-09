Im Asylzentrum Thalham geht nichts weiter

21 Zentrums-Bewohner an einem Tag weg

Vor dem Aufschrei waren es aber beinahe 200 gewesen und an einem Tag 21 von ihnen, alles Corona-Infizierte oder Quarantäne-Fälle, aus dem Lager verschwunden. Das tägliche Verschwinden mehrerer Asylwerber – die meisten in St. Georgen sind Dublin-Fälle ohne große Chance auf Bleiberecht – sei ohnehin „normal“.