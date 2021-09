Grenzsoldaten überführten Asylwerber als Schlepper

Die Handschellen klickten

In Kooperation mit der Polizei war auch die Identität des Mannes am Steuer schnell geklärt. Der Chauffeur war vor längerer Zeit selbst als Flüchtling nach Österreich gekommen. Jetzt ist der Asylwerber, der in Wien untergebracht ist, als Schlepper tätig. Der Beschuldigte wurde verhaftet.