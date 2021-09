Fast 30 Flüchtlinge in engen Kastenwagen gepfercht

Die weitläufige Wiese bei der Puszta nahe Siegendorf im Bezirk Eisenstadt gilt als neuer Hotspot der illegalen Grenzübertritte. Das belegen die aktuellen Zahlen: Allein in diesem Gebiet wurden in einem Monat acht Schlepper gefasst. Wie berichtet, war zuletzt am Dienstag ein Chauffeur mit 15 syrischen Flüchtlingen in einem Mercedes Vito einer Bundesheerstreife davongerast. Der Ukrainer und sein litauischer Komplize im Begleitfahrzeug wurden festgenommen: U-Haft!